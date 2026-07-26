El calor dará una tregua este domingo en Salamanca con máximas de 28 grados

Salamanca disfrutará este domingo 26 de julio de una jornada plenamente veraniega, aunque con temperaturas más suaves que las registradas en días anteriores. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los termómetros alcanzarán una máxima de 28 grados, mientras que la mínima rondará los 12 grados.

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La jornada estará marcada por el predominio de los cielos despejados o con algunas nubes altas, sin previsión de precipitaciones.