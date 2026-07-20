El calor volverá a apretar en Salamanca con máximas de hasta 36 grados antes de un descenso térmico el fin de semana

Salamanca afrontará una semana marcada por el regreso del calor intenso. Las temperaturas irán aumentando de forma progresiva desde el lunes hasta alcanzar su punto álgido entre el miércoles y el jueves, cuando los termómetros llegarán a los 36 grados de máxima.
El lunes se esperan 32 grados de máxima y 14 de mínima, mientras que el martes el mercurio subirá ligeramente hasta los 33 grados, con una mínima de 13. El ascenso será más acusado el miércoles, con una máxima de 36 grados y una mínima de 15, valores que se repetirán durante la jornada del jueves.
A partir del viernes comenzará un ligero alivio, con una máxima de 33 grados y una mínima de 14. El cambio más notable llegará el sábado, cuando las temperaturas descenderán hasta los 27 grados de máxima y los 12 de mínima, dejando un ambiente mucho más suave tras varios días de calor intenso.