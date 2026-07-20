Defecan en dos de los vasos de la piscina de La Aldehuela, obligando así a su evacuación

En torno a las 19:50 horas de este lunes, los bañistas que se encontraban en la piscina municipal de La Aldehuela han presenciado un incómodo momento tras percibir, los trabajadores del recinto, que alguien había defecado defecado en dos de los vasos que componen el lugar.

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Aunque no se conoce si el autor de los hechos es una única persona, tal y como ha podido conocer este medio ambas incidencias han ocurrido en el mismo periodo temporal.

En concreto, una de las estancias afectadas ha sido el vaso mediano, que ha sido completamente evacuado.