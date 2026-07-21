Doble oro mundial para la salmantina Daniela Moral: "Estoy muy contenta con los resultados"

La bailarina salmantina Daniela Moral ha conseguido un extraordinario resultado en el Mundial de Danza, celebrado del 14 al 19 de julio en San Sebastián, donde se ha proclamado doble campeona del mundo. En concreto, la joven artista ha logrado dos medallas de oro en la modalidad de lírico por grupos, compitiendo tanto con Portugal como con España.

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Durante una semana que define como "increíble", Daniela ha participado en un total de cinco coreografías, consiguiendo además una medalla de bronce en jazz. Además, ha podido participar tanto de manera solista como en modalidad grupal: "Estoy muy contenta con los resultados y con toda la experiencia. Ha sido una semana muy intensa y especial, en la que he podido compartir escenario con bailarines de muchísimos países diferentes", explica la bailarina salmantina.

A este prestigioso campeonato se clasificó durante el pasado mes de junio, tras una participación extraordinaria en la competición Global Dance Open de Mérida, que le otorgó así un pase para competir como solista en este Mundial de Danza de San Sebastián.

En este sentido, esta no es la primera vez que Daniela Moral participa en un Mundial de Danza, habiendo asistido ya en el año 2024 al Mundial celebrado en Los Ángeles, una experiencia que supuso para ella su primer contacto con una competición de estas características a nivel internacional. Dos años después, ha vuelto a vivir esta experiencia, consiguiendo nuevos éxitos y demostrando su evolución como bailarina.

"Ya había estado en un Mundial en Los Ángeles en 2024, y volver a vivirlo dos años después ha sido increíble. Poder compartir una competición así con bailarines de tantos países es una experiencia que me encanta", señala Daniela.

Tras este nuevo éxito internacional, Daniela ya tiene la mirada puesta en su próximo gran proyecto. En enero de 2027 viajará a Estados Unidos para continuar con su formación en danza, estudiando tanto en Nueva York como en Los Ángeles.

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