Los Jardines de Santo Domingo se preparan para acoger el estreno absoluto de la obra ‘Visto para sentencia’

Desde este viernes 10 de julio, la capital del Tormes continuará su programa Salamanca Plazas y Patios con el estreno absoluto de la obra ‘Visto para sentencia’, con entrada libre hasta completar aforo, a cargo de la compañía salmantina 'Intrussión Teatro'.

Publicidad Publicidad

Según informa el consistorio, la obra ha sido escrita y dirigida por Roberto García Encinas y será interpretada por Manuela Vicente, Roberto García Encinas, Jorge Arche y Rosa Rodero. En este espectáculo, se jugará con la idea mediática que tienen los juicios en la actualidad, "convirtiéndose más en espectáculo que en justicia". Así, la obra adapta esta idea a la historia de Francisco de Vitoria con uno de sus mayores detractores, Juan Ginés de Sepúlveda. De esta manera, para este espectáculo se han programado tres funciones en los Jardines de Santo Domingo, los días 10, 11 y 12 de julio, a las nueve de la noche.

En cuanto a la programación musical, este fin de semana vendrá de la mano de la Banda Municipal de Música de Salamanca, que traslada su actividad de conciertos a diferentes zonas de la ciudad: el 11 de julio estará en la plaza Barcelona y el 12 de julio actuará en el Museo del Comercio, a las nueve de la noche. Con estas actuaciones, los asistentes podrán disfrutar con los géneros musicales más populares y tradicionales, como la zarzuela, el pasodoble, la copla española y música folclórica salmantina.

Mago Oski (1)

El domingo 12 de julio, además, finaliza el programa de cultura en los parques con el estreno absoluto del espectáculo ‘Magia a todo color’, a cargo del mago Oski y celebrado a las 12:00 horas. Con la complicidad de los asistentes, se irán descubriendo el ‘rojo’ de los corazones valientes, el ‘amarillo’ de las risas y la luz, el ‘azul’ de los sueños y el ‘verde’ de la naturaleza viva: "Cada color aparece gracias a la participación del público, a través de trucos sorprendentes, momentos cómicos y juegos colectivos, demostrando que juntos se puede crear, aprender y divertirse al mismo tiempo".

Para finalizar la programación, el lunes 13 de julio Salamanca tiene una nueva cita con el programa Plazas y Patios de las Letras en la Torre de los Anaya. A las 22:00 horas, bajo la luz de las velas, los integrantes de la Asociación Homero rendirán un homenaje poético y musical a la Torre de la Catedral.