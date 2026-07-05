La Catedral de Salamanca acoge el 10º ciclo de órgano con cuatro conciertos en julio

La Catedral de Salamanca será escenario, durante el mes de julio, del 10º ciclo de órgano organizado por el Ayuntamiento de Salamanca en colaboración con el Cabildo catedralicio. El programa incluye cuatro conciertos que se celebrarán los jueves 9, 16, 23 y 30 de julio, a las 20:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Publicidad Publicidad

El ciclo arrancará el próximo jueves con el organista italiano Lorenzo Ghielmi, una de las figuras más destacadas en la interpretación de música renacentista y barroca para teclado. Ghielmi es profesor en la Escuela Cívica de Música de Milán y organista titular de la Basílica de San Simpliciano, además de una referencia internacional en la interpretación y estudio del órgano.

El segundo concierto, previsto para el 16 de julio, estará a cargo de Óscar Candendo, profesor de órgano en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) y organista en San Sebastián. Doctor en Musicología, cuenta con una amplia trayectoria académica y concertística, además de haber obtenido varios premios y participado en festivales europeos.

El 23 de julio será el turno de la organista leonesa Sara Johnson Huidobro, profesora en el Conservatorio Superior de Kassel. Formada en España y Alemania, ha sido reconocida con diversos premios y desarrolla una intensa actividad como intérprete, tanto como solista como en colaboración con otros músicos y ensembles especializados en música antigua.

El ciclo se cerrará el 30 de julio con el organista neerlandés Pieter van Dijk, director artístico del Festival de Órgano de Holanda y organista titular en Alkmaar. Con una amplia trayectoria internacional, ha realizado grabaciones y giras por Europa y ha sido profesor en prestigiosas instituciones musicales de Alemania y Países Bajos.

Todos los conciertos se celebrarán en la Catedral de Salamanca y serán de acceso libre hasta completar el aforo.