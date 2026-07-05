Salamanca se enfrenta a una jornada de calor extremo: estas son las recomendaciones para evitar un golpe de calor

La provincia de Salamanca vivirá este domingo una nueva jornada marcada por la ola de calor, con temperaturas que podrían alcanzar los 38 grados en el sur del territorio y un aviso amarillo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) entre las 13:00 y las 20:59 horas.

Publicidad Publicidad

Ante este episodio de altas temperaturas, se recomienda adoptar medidas de prevención para evitar golpes de calor y otros problemas relacionados con el exceso de temperatura, especialmente en personas mayores, niños pequeños, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas.

Entre las principales recomendaciones figura beber agua de forma frecuente, incluso sin tener sed, y evitar las bebidas alcohólicas o con un alto contenido en cafeína o azúcar, ya que favorecen la deshidratación.

Asimismo, se aconseja limitar la exposición al sol durante las horas de mayor calor, permanecer en lugares frescos o climatizados siempre que sea posible y reducir la actividad física intensa en las horas centrales del día.

También se recomienda vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, utilizar gorra o sombrero cuando se salga al exterior y proteger la piel con crema solar. En cuanto a la alimentación, es preferible optar por comidas ligeras y consumir frutas y verduras con un alto contenido en agua.

Otra de las advertencias más importantes es no dejar nunca a menores, personas dependientes o mascotas en el interior de un vehículo estacionado, aunque sea durante unos minutos, ya que la temperatura en el habitáculo puede aumentar rápidamente y poner en grave riesgo su vida.

Publicidad Publicidad