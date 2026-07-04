Salamanca estará este domingo en aviso amarillo por calor con máximas de hasta 38 grados

La provincia de Salamanca permanecerá este domingo en aviso amarillo por altas temperaturas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene activo un aviso especial por ola de calor en buena parte de España.

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El aviso estará vigente entre las 13:00 y las 20:59 horas debido a unas temperaturas máximas que podrían alcanzar los 38 grados, especialmente en el sur de la provincia salmantina.

Además, la ola de calor ya ha dejado este sábado registros muy elevados en la provincia. Saelices el Chico ha alcanzado una temperatura máxima de 39,5 grados, situándose entre los municipios salmantinos con los valores más altos de la jornada.