Trasladada al hospital tras resultar herida en un intento de robo con un cuchillo en la avenida de Portugal

Una joven resultó herida por arma blanca durante un intento de robo ocurrido en la madrugada de este sábado en la avenida de Portugal, en el que el agresor portaba un cuchillo.

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El aviso se registró a las 6:05 horas, cuando el 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada alertando de la agresión durante el intento de robo y de la presencia de una mujer herida que necesitaba asistencia sanitaria.

Según ha informado el 112, las lesiones se produjeron en el transcurso del forcejeo con el presunto autor del robo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico. La joven fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada al Complejo Asistencial de Salamanca.