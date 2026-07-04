Rescatan a una niña atrapada en un columpio en Peñaranda de Bracamonte

Los bomberos de la Diputación de Salamanca tuvieron que intervenir este viernes por la noche para liberar a una niña que había quedado atrapada en un columpio en un parque infantil de Peñaranda de Bracamonte.
El aviso lo dio una familiar de la menor, que alertó de la situación y pidió ayuda a los Bomberos.
A su llegada al parque de La Huerta, los efectivos comprobaron que la niña seguía atrapada en la estructura del columpio. Tras valorar la situación, procedieron a liberarla rápidamente. Durante la intervención, la familiar de la menor se mostraba visiblemente nerviosa ante lo ocurrido, aunque todo quedó en un susto y la situación se resolvió sin complicaciones.