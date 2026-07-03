Imagen de la intervención tras el aviso por la salida de humo de una vivienda en la avenida de Alfonso VI

La intervención obligó a cortar el tráfico mientras se revisaba la vivienda. Por el momento, no consta que se hayan registrado heridos

Los bomberos han intervenido en la noche de este viernes en una vivienda situada en la avenida de Alfonso VI después de que se alertara de la salida de humo del interior del inmueble. El aviso se recibió pasadas las 21:00 horas, lo que motivó un amplio despliegue en el lugar.

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Hasta allí, acudieron los bomberos para inspeccionar la vivienda. La Policía Local procedió a cortar temporalmente el tráfico en la avenida para facilitar las labores de los efectivos de extinción y garantizar la seguridad en la zona.

Además, agentes de la Policía Nacional también acudieron.