Hasta 14 medios trabajan en la extinción de un incendio de pasto originado junto al pueblo de Colmenar de Montemayor

Hasta 14 medios han estado trabajando en la tarde de este jueves sofocando un incendio forestal originado en unos terrenos de pasto seco próximos al casco urbano de Colmenar de Montemayor, en la comarca de Béjar.
El fuego ha estado activo durante aproximadamente una hora, figurando a las siete y media de la tarde como "controlado" según INFORCYL.
Se han desplazado cuatro agentes medioambientales, tres de ellos permanecen todavía a estas horas en el lugar realizando labores de evaluación y perimetración para obtener la superficie estimada que se ha calcinado. Sobre el terreno también han actuado dos cuadrillas terrestres, tres vehículos autobomba, dos cuadrillas helitransportadas y tres helicópteros.
El fuego se ha producido justamente a las afueras del muncipio en un terreno vallado, afectando también a suelo municipal.