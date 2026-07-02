Detenido de madrugada en Salamanca con un revólver cargado oculto bajo la sudadera

Durante la madrugada de este jueves, en la Avenida Juan Pablo II, agentes de la Policía Nacional de Salamanca han detenido a un hombre que portaba oculto bajo la sudadera un revólver cargado y una navaja.

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Los hechos han ocurrido pasadas las 04:00 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de prevención observó a un varón caminando por la zona que, al percatarse de la presencia del vehículo policial, se colocó la capucha de la sudadera y aceleró el paso con la aparente intención de evitar la presencia policial. La actitud despertó las sospechas de los funcionarios.

Así pues, los policías procedieron a interceptarlo para identificarlo y, durante la inspección de los efectos que portaba, descubrieron que llevaba colgado del cuello, sujeto con una cinta y oculto bajo la sudadera, un revólver con cuatro cartuchos sin percutir, además de una navaja.

Según ha informado la Policía Nacional, el detenido reconoció en ese momento que sabía que el arma era apta para el disparo y aseguró que la había cogido del domicilio de su padre para utilizarla como medio de defensa.

Ya en dependencias policiales, las comprobaciones realizadas permitieron confirmar que el revólver tenía el número de serie borrado, circunstancia que dificultaba su identificación, y que la munición intervenida estaba en perfecto estado de uso al encontrarse los cuatro cartuchos sin percutir.

Las investigaciones posteriores determinaron que el padre del arrestado había sido titular de licencia de armas y tenía registradas dos escopetas, aunque nunca habría figurado un revólver a su nombre. Asimismo, los agentes comprobaron que el detenido carecía en la actualidad de licencia de armas, si bien había dispuesto de una autorización de este tipo en el pasado.

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