Un aviso por la presencia de un hombre con un cuchillo de la mano en la Plaza Mayor de Salamanca alerta a la policía

Una patrulla de la Policía Nacional de Salamanca se ha desplazado a última hora de la noche de este miércoles, pasadas las once, hasta la Plaza Mayor para inspecccionar la zona tras recibir un aviso en el que se alertaba de la presencia de un hombre que portaba un cuchillo.

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Según ha podido saber Salamanca24horas, los agentes recibieron una llamada en la que se notificaba que había un varón que estaba amenanzando con el arma blanca en plena Plaza Mayor.

Agentes de la Policía Local en la Plaza Mayor atendiendo el aviso de un supuesto enfrentamiento entre un varón y unos menores