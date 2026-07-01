Un aviso por la presencia de un hombre con un cuchillo de la mano en la Plaza Mayor de Salamanca alerta a la policía

Una patrulla de la Policía Nacional de Salamanca se ha desplazado a última hora de la noche de este miércoles, pasadas las once, hasta la Plaza Mayor para inspecccionar la zona tras recibir un aviso en el que se alertaba de la presencia de un hombre que portaba un cuchillo.
Según ha podido saber Salamanca24horas, los agentes recibieron una llamada en la que se notificaba que había un varón que estaba amenanzando con el arma blanca en plena Plaza Mayor.
Tiempo después ha sido la Policía Local de la ciudad quien se ha personado también en la Plaza tras otro aviso donde se informaba de que había un hombre que se estaba encarando con unos menores.