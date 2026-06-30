Cuatro personas desalojadas por un incendio de pastos en una finca agrícola de Frenedoso

Un incendio de pastos declarado este martes sobre las 18:00 horas en una finca agrícola situada en las inmediaciones de Frenedoso ha obligado al desalojo preventivo de cuatro personas de una vivienda y ha movilizado a varias patrullas de la Guardia Civil y a los servicios de emergencia.

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Como medida de seguridad, los ocupantes de la vivienda fueron evacuados mientras se desarrollaban las labores de intervención. Dos de ellos fueron trasladados por sus propios medios al Hospital de Béjar para ser valorados.

Hasta el lugar acudieron patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Ledrada y Guijuelo, así como una patrulla del SEPRONA, que actuaron de forma inmediata para garantizar la seguridad de los vecinos.

Pasadas las 20:00 horas, el incendio ha logrado ser extinguido aunque, eso sí, en el lugar permanece una patrulla del Seprona efectuando labores de vigilancia.

Incendio En Fresnedoso. 30 Junio 2026. Imagen Inforcyl

Cabe recordar que esta no es la primera vez que se registra un incendio en esta zona. En 2018, un fuego declarado de forma accidental arrasó aproximadamente 2,40 hectáreas de pasto en el mismo entorno.