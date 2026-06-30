El Salamanca CF UDS iniciará la Segunda RFEF contra el Guadalajara a domicilio

El Salamanca CF UDS jugará un año más en Segunda RFEF, aunque este año cambia de grupo. El conjunto de Manuel Lovato está encuadrado en el grupo 5 junto a los equipos madrileños, manchegos y de Castilla y León, además del Calamocha.
El primer partido de la temporada se disputará el fin de semana del 5/6 de septiembre y los playoff se jugarán a partir del 16 de mayo.
El equipo de Iker Muniain se enfrentará en la primera jornada al Guadalajara a domicilio. El primer choque en el estadio Helmántico será en la jornada 2 con el Salamanca CF UDS – Getafe B.