El Salamanca CF UDS iniciará la Segunda RFEF contra el Guadalajara a domicilio

El Salamanca CF UDS jugará un año más en Segunda RFEF, aunque este año cambia de grupo. El conjunto de Manuel Lovato está encuadrado en el grupo 5 junto a los equipos madrileños, manchegos y de Castilla y León, además del Calamocha.

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El primer partido de la temporada se disputará el fin de semana del 5/6 de septiembre y los playoff se jugarán a partir del 16 de mayo.