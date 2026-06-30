Muniain se queda en el Salamanca CF UDS. Así lo confirmaron los periodistas Ángel García 'Cazurreando' y Noel Campo en la madrugada de este martes.
Relacionado
Medios argentinos sitúan a Iker Muniaín en San Lorenzo de Almagro quince días después de fichar por el Salamanca CF UDSDeportes ·
Publicidad
Publicidad
El entrenador navarro negoció durante los últimos días con San Lorenzo de Almagro, pero no tiene la titulación necesaria para dirigir en Argentina.
Eso ha hecho que finalmente continúe en el Salamanca CF UDS, equipo en el que fue oficializado el pasado 15 de junio.
Dos semanas de altibajos que dejan al nuevo técnico en una situación muy difícil ante la afición del Helmántico.