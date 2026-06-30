El entrenador navarro ha estado a punto de abandonar el proyecto del Helmántico por San Lorenzo de Almagro

Muniain se queda en el Salamanca CF UDS. Así lo confirmaron los periodistas Ángel García 'Cazurreando' y Noel Campo en la madrugada de este martes.

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El entrenador navarro negoció durante los últimos días con San Lorenzo de Almagro, pero no tiene la titulación necesaria para dirigir en Argentina.

Eso ha hecho que finalmente continúe en el Salamanca CF UDS, equipo en el que fue oficializado el pasado 15 de junio.