Más de media plantilla fuera: estas son todas las bajas del Salamanca CF UDS para la temporada 2026-2027

Oficialmente han acabado todas las ligas del fútbol español y como no podía ser de otra forma, los clubes ya están anunciando qué jugadores no continuarán la próxima temporada, entre ellos el Salamanca CF UDS.

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El equipo entrenador por Iker Muniain, leyenda del Athletic de Bilbao, ha confirmado la baja de Jon Villanueva, Hugo Marcos, Iván Casado, Souley, Pulpón, Álex Alba, Aimar, Óscar Marotías, Javi Delgado, Carlos Parra, Davo, Leo Mendes, Servetti, Mancebo, Abraham y Álex Gonpi, un total de 16 jugadores que no continuarán ligados al conjunto charro.