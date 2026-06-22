Más de 38.000 accesos a las piscinas de Salamanca en las primeras semanas de verano

Las altas temperaturas registradas durante la primera quincena del mes de junio han tenido un impacto directo en la afluencia a las piscinas municipales de Salamanca, que han recibido un importante volumen de usuarios en este arranque de la temporada estival.

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Según los datos correspondientes al periodo del 6 al 21 de junio, el total de accesos ha alcanzado los 38.978, con una distribución entre las distintas piscinas de la ciudad, reflejando la preferencia de los usuarios por algunos recintos concretos en los días de mayor calor.

La piscina de Garrido se sitúa como la más concurrida, con 10.724 accesos, seguida de San José, que registra 6.946, y Aldehuela, con 6.242 entradas. También destaca Rosa Colorado, que suma 4.063 accesos, y del complejo de Helmántico, con 3.593.

En un rango intermedio se encuentra La Alamedilla, que ha contabilizado 4.300 accesos, mientras que Tejares ha registrado 2.178 usuarios durante este periodo. Por su parte, Pizarrales se sitúa como la piscina con menor afluencia, con 932 accesos.