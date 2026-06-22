La DGT intensifica la vigilancia en zonas en obras del 22 al 28 de junio

La Dirección General de Tráfico ha presentado una campaña de especial vigilancia y control en diferentes tramos que se encuentran en obras desde este lunes, 22 de junio, y hasta el próximo domingo, 28 de junio. Así pues, se busca respetar la señalización de las zonas en obras donde la mayoría de siniestros suelen afectar a los operarios que se encuentran trabajando en el lugar.

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Además, cabe destacar que gran parte de los accidentes son atropellos a los trabajadores, siendo la velocidad el factor más influyente. En 2025, se produjeron un total de 154 siniestros de tráfico relacionados con trabajos en obras de mantenimiento y conservación de carreteras, de los cuales 26 han implicado a operarios que trabajaban o caminaban por la calzada o en sus inmediaciones, mientras que en los otros 128 casos se encontraban dentro de sus vehículos.

Para ello también se utilizarán nuevas tecnologías, como conos conectados con la Plataforma DGT 3.0 que dará información en tiempo real. De este modo, se dará información a los conductores por carretera otorgando más seguridad a los operarios que trabajen en el lugar.