Los profesionales que protegen Salamanca acuden a la inauguración de la Jornada sobre Seguridad Vial

En la mañana de este lunes, la Subdelegación del Gobierno en Salamanca ha acogido la inauguración de la Jornada sobre Seguridad Vial, con un principal objetivo: presentar y difundir la 'Guía de buenas prácticas para la atención inmediata a las víctimas en siniestros viales'.
A esta sesión, donde ha estado presente la subdelegada del Gobierno, Rosa María López Alonso, han acudido profesionales de múltiples instituciones y asociaciones a nivel nacional, entre los que se encuentran policías, bomberos, sanitarios, psicólogos y servicios de asistencia.
Así, la difusión de dicha guía, impulsada por la Fiscalía Delegada de Seguridad Vial, entre esta serie de trabajadores, tiene como objetivos la optimización de la respuesta y atención integral, la alineación con los objetivos europeos y, finalmente, garantizar los derechos de las víctimas.