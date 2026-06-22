Detenido en Salamanca un reincidente con prohibición de entrada en el Espacio Schengen con intención a robar en varios domicilios

La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a un varón que tenía prohibida la entrada al país hasta diciembre de 2028, que portaba diferentes utensilios para cometer robos en diferentes viviendas de Salamanca. Para ello, se le localizó un plástico transparente, flexible y resistente preparado para perpetrar domicilios con el uso del método del resbalón.
Los hechos han ocurrido el pasado martes, 16 de junio, cuando agentes de la autoridad se percataron de que un varón se escondía entre dos vehículos ante la presencia de la patrulla. Más tarde, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la identificación del individuo, momento en el que se dieron cuenta que tenía prohibida la entrada en todo el espacio Schengen durante los próximo tres años, hasta diciembre de 2028.
Del mismo modo, también procedieron a inspeccionar los enseres del individuo, momento en el que requisaron un plástico para perpetrar robos con la técnica mencionada anteriormente. Así pues, procedieron a detener al hombre al haber quebrantado la Resolución de Prohibición de entrada en territorio nacional, siendo trasladado a dependencias policiales junto con el plástico localizado entre sus pertenencias. El mismo hombre fue detenido el pasado año junto a otra persona cuando intentaba robar en otros domicilios de Salamanca.