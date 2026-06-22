Detenido en Salamanca un reincidente con prohibición de entrada en el Espacio Schengen con intención a robar en varios domicilios

La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a un varón que tenía prohibida la entrada al país hasta diciembre de 2028, que portaba diferentes utensilios para cometer robos en diferentes viviendas de Salamanca. Para ello, se le localizó un plástico transparente, flexible y resistente preparado para perpetrar domicilios con el uso del método del resbalón.

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Los hechos han ocurrido el pasado martes, 16 de junio, cuando agentes de la autoridad se percataron de que un varón se escondía entre dos vehículos ante la presencia de la patrulla. Más tarde, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la identificación del individuo, momento en el que se dieron cuenta que tenía prohibida la entrada en todo el espacio Schengen durante los próximo tres años, hasta diciembre de 2028.