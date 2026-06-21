La Guardia Civil localiza en perfecto estado a la mujer desaparecida en Cabrerizos

El dispositivo de búsqueda activado durante la tarde de este domingo tras la desaparición de una mujer en la urbanización Las Dunas, en Cabrerizos, ha concluido con un resultado positivo.
La mujer, cuya desaparición había generado preocupación entre sus familiares y vecinos, ha sido localizada horas después en el domicilio de una vecina y se encuentra en perfecto estado de salud, según han informado fuentes de la Guardia Civil.
La rápida resolución del caso ha puesto fin a varias horas de incertidumbre y ha permitido desactivar el operativo desplegado para su localización, en el que han participado diferentes servicios de emergencia.
Desde la Guardia Civil han querido agradecer la colaboración ciudadana, así como la implicación de todos los efectivos que han formado parte del dispositivo de búsqueda. Asimismo, han destacado que la rápida difusión de la información y la cooperación de la ciudadanía han sido elementos clave para lograr este desenlace favorable.