La Guardia Civil localiza en perfecto estado a la mujer desaparecida en Cabrerizos

El dispositivo de búsqueda activado durante la tarde de este domingo tras la desaparición de una mujer en la urbanización Las Dunas, en Cabrerizos, ha concluido con un resultado positivo.

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La mujer, cuya desaparición había generado preocupación entre sus familiares y vecinos, ha sido localizada horas después en el domicilio de una vecina y se encuentra en perfecto estado de salud, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

La rápida resolución del caso ha puesto fin a varias horas de incertidumbre y ha permitido desactivar el operativo desplegado para su localización, en el que han participado diferentes servicios de emergencia.