Lágrimas de lamento, de pena y de rabia en el Guijuelo. Los chacineros se quedaron a solo un paso del ascenso a Segunda RFEF. El Tamaraceite volteó la eliminatoria y sube tras ganar por 2-0.

Los locales saltaron más fuertes al verde para buscar la remontada y apretaron sobre la meta de Johan Guzmán. A los 19 minutos, el Tamaraceite marcaba el 1-0 en fuera de juego e igualaba la eliminatoria por el ascenso. El Guijuelo no jugó una buena primera mitad, apenas pisó campo rival y su acción más destacada fue un remate de Rober de cabeza. En el descuento de la primera mitad, el trío arbitral señaló un inexistente fuera de juego de Elorza en una ocasión muy clara para el 1-1.

En mitad de un arbitraje polémico, el Guijuelo se quedó con diez a los cinco minutos de la reanudación por la expulsión de Boigues.

Pero todavía quedaba lo peor. Los canarios marcaban el 2-0 a la hora de partido y los guijuelenses quedaban en la lona. En los compases finales, Tresgallo era expulsado por roja directa y el Guijuelo se quedaba con nueve futbolistas en el campo. El pitido final llevó las lágrimas a la expedición guijuelense.