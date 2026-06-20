El Guijuelo juega el partido final por la Segunda RFEF

El Guijuelo tiene que llegar a la hora a por el ascenso a Segunda RFEF. Los chacineros visitan las islas afortunadas para medirse al Tamaraceite en el último encuentro de la temporada. El envite dará lugar a las 12 horas insulares y 13 horas peninsulares.

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El conjunto de Rodrigo Hernando venció por 2-1 en la ida en el Municipal Luis Ramos, aunque se quedó con el sabor amargo de haber encajado gol en la última jugada del encuentro.