Todo listo pero… ¿cuándo reabrirá la avenida Saavedra y Fajardo al tráfico de vehículos?

Parece que todo está listo para reabrir al tráfico de vehículos la avenida Saavedra y Fajardo. A pesar de que las obras están finalizadas y ya se han realizado todos los controles oportunos, entre ellos los de pesaje, aún quedan dudas sobre cuándo será el tan esperado día para los vecinos del Zurguén, los grandes afectados por esta medida.

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Según confirmaban hace unas semanas desde ADIF, a pesar de tener que haber finalizado las obras el pasado mes de febrero, los trabajos se habrían extendido en el tiempo más de lo deseado por causas climatológicas, lo que ha hecho que durante meses los vecinos de uno de los barrios más habitados no hayan podido desplazarse con total normalidad.

No solo esto, sino que también ha repercutido negativamente en una de las entradas a Salamanca más transitadas, la sur, por la que acceden a la capital del Tormes miles de personas al día desde la Autovía Vía de la Plata, teniendo que desviarse en la glorieta de Europa, o bien hacia el polígono industrial El Montalvo o hacia la SA-20.

Obras En La Avenida Saavedra Y Fajardo, Vista a Ras De Suelo 2

SALAMANCA24HORAS ha querido conocer cómo marcha la apertura de la avenida Saavedra y Fajardo, pero aún surgen muchas dudas con respecto al tiempo que permanecerá cerrada, que no debería sobrepasar, en términos generales, la época estival.

María Caballero, una de las vecinas del Zurguén, ha indicado a SALAMANCA24HORAS que “lo hemos llevado con mucha paciencia. Durante gran parte de las obras daba la sensación de que no avanzaban, y eso generaba bastante frustración entre los vecinos. Tener que rodear el barrio durante más de un año y emplear más tiempo para llegar a cualquier destino, tanto andando como en coche, ha sido bastante incómodo y cansado. Es verdad que en los últimos meses se ha notado un mayor ritmo de trabajo, pero la espera se ha hecho larga para quienes vivimos aquí a diario”.