La Fundación Laboral de la Construcción formó a 613 profesionales en Salamanca durante 2025

La Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León formó durante 2025 a un total de 613 profesionales en Salamanca a través de 95 cursos y 14.256 horas de formación, según recoge la Memoria de Actividades 2025 de la entidad. Además, otros 184 alumnos participaron en 17 cursos de teleformación que sumaron 8.720 horas lectivas.

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A nivel autonómico, la Fundación formó a 5.927 profesionales, un 13% más que el año anterior, mediante 802 cursos y 135.012 horas de formación.