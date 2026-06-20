La Fundación Laboral de la Construcción formó a 613 profesionales en Salamanca durante 2025

La Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León formó durante 2025 a un total de 613 profesionales en Salamanca a través de 95 cursos y 14.256 horas de formación, según recoge la Memoria de Actividades 2025 de la entidad. Además, otros 184 alumnos participaron en 17 cursos de teleformación que sumaron 8.720 horas lectivas.
A nivel autonómico, la Fundación formó a 5.927 profesionales, un 13% más que el año anterior, mediante 802 cursos y 135.012 horas de formación.
La prevención de riesgos laborales fue la materia más demandada, al concentrar el 82,45% del alumnado formado en Castilla y León. El perfil predominante del alumnado fue el de un hombre ocupado laboralmente, con edades entre los 46 y los 55 años.