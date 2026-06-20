Aldealengua vibra con la llegada de San Juan

Aldealengua se prepara para celebrar sus fiestas patronales de San Juan 2026 con un completo programa de actividades que arrancará este sábado, 20 de junio. La primera jornada comenzará a las 17:00 horas en el pabellón con juegos y realidad virtual, dando paso a las 20:00 horas en la plaza de la Constitución a la fiesta de disfraces de temática libre «Bienvenido Verano» amenizada por Prieeto DJ. Este evento, organizado por la Comisión de Festejos, contará con la venta de bonos de consumición y destinará la recaudación a financiar una fiesta de fin de verano. Al día siguiente, el domingo 21 de junio, las peñas Ceda el Vaso y Control de Alcoholemia asumirán el protagonismo coordinando las semifinales de los torneos festivos.

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Tras un breve paréntesis, las celebraciones se reanudarán con fuerza el martes 23 de junio. Los vecinos podrán recoger en la panadería su ticket individual gratuito para el tradicional bollo preñao a las 20:30 horas, un paso previo indispensable que debe realizarse antes del día 22. A las 21:30 horas, la plaza de la Constitución acogerá el pregón de las fiestas de la mano de Carmina Romo, seguido de la actuación de la Orquesta SMS a las 22:00 horas. La medianoche se encenderá con la tradicional hoguera en la zona de los merenderos, para continuar después con la segunda parte de la orquesta y concluir la madrugada con la puesta de ramos, cuya cita se ha fijado en la plaza de la Constitución al término de la música.

El miércoles 24 de junio estará marcado por la variedad de sus propuestas. Los actos religiosos iniciarán el día con una misa a las 13:00 horas, y la tarde se retomará a las 16:00 horas en el parque con los toboganes acuáticos y la guerra del agua. El centro cultural recibirá a las 18:00 horas el homenaje a los mayores organizado por la asociación de jubilados, mientras que los más pequeños disfrutarán a partir de las 19:00 horas en la plaza de la Constitución de una fiesta infantil con caricaturas y la discomóvil de Yomaran Events. La noche cerrará en el mismo espacio con el espectáculo Serendipia a las 22:00 horas, seguido por la Orquesta Embrujo a las doce de la noche y una posterior discomóvil con Dj Prieeto en la pista trasera del polideportivo.

La programación del jueves 25 de junio comenzará a las 18:30 horas en la plaza de la Constitución con el festival infantil de la Academia Soledad Rivero y la posterior emisión de Radio Khora. El ámbito deportivo vivirá sus finales y el encuentro entre solteros y casados en el polideportivo a las 20:30 horas. Al concluir el deporte, el bar de la localidad acogerá una hamburguesada cuyos tickets a un precio de 5 euros se pueden adquirir hasta el día 24, cerrando la jornada el cine de verano en la plaza principal con la proyección de «El Casoplón» a las 22:30 horas.

El fin de semana definitivo arrancará el viernes 26 de junio con la inauguración de la exposición de pintura en la Asociación de Mujeres a las 18:00 horas, muestra que permanecerá abierta hasta el domingo. A la misma hora se iniciará la gymkana infantil en el parque, gestionada por Yomaran Events, que tendrá su versión para adultos a las 19:30 horas previa inscripción. La música llegará a las 21:00 horas con la salida de la Charanga Motociclones y su electrocharanga desde el Ayuntamiento, conectando con la barbacoa de las 21:30 horas en la plaza Antonio Romo, para la cual se venden tickets a 4 euros hasta el día 25. La jornada concluirá con la Macrodiscoteca Alefran en la plaza de la Constitución a partir de la medianoche.

Para el sábado 27 de junio se ha reservado la actividad de piraguas en el río, junto a los merenderos, programada en diferentes turnos entre las 10:00 y las 14:00 horas y que requiere inscripción previa. Los actos tradicionales regresarán a las 12:30 horas en la plaza Antonio Romo con el folklore a cargo del antiguo grupo de bailes de la localidad, seguido por la Misa Charra de las 13:00 horas.

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El broche final a las fiestas se pondrá el domingo 28 de junio. El polideportivo albergará hinchables y juegos de PlayStation de 12:00 a 14:00 horas, actividad que se pausará para la comida popular de caldereta en los merenderos a las 15:00 horas, organizada por la Asociación de Mujeres Virgen de Pedrarias, cuyos tickets están disponibles a 3 euros hasta el día 27 y contará con la animación de la Charanga Calderún. Al finalizar el almuerzo, se reanudarán los hinchables y videojuegos en el polideportivo antes del último acto de los festejos, una espectacular exhibición de fuego a las 20:00 horas en la plaza de la Constitución que despedirá una semana inolvidable.

EL PROGRAMA Sábado, 20 de junio

17:00 h. – Juegos y realidad virtual . Lugar: Pabellón.

– . Lugar: Pabellón. 20:00 h. – Bienvenido Verano con Prieeto DJ. Fiesta de disfraces (temática libre) con venta de tickets/bonos de consumiciones. Organizado por la Comisión de Festejos (lo recaudado se destinará a una fiesta de fin de verano). Lugar: Plaza de la Constitución. Domingo, 21 de junio

Semifinales de Torneos: Consultar carteles individuales. Organizan las peñas "Ceda el Vaso" y "Control de Alcoholemia". Martes, 23 de junio

20:30 h. – Bollo Preñao : Ticket individual gratuito (se debe recoger antes del día 22). Lugar: Panadería.

– : Ticket individual gratuito (se debe recoger antes del día 22). Lugar: Panadería. 21:30 h. – Pregón : Amenizado por Carmina Romo. Lugar: Plaza de la Constitución.

– : Amenizado por Carmina Romo. Lugar: Plaza de la Constitución. 22:00 h. – Orquesta SMS . Lugar: Plaza de la Constitución.

– . Lugar: Plaza de la Constitución. 00:00 h. – Hoguera . Lugar: Merenderos.

– . Lugar: Merenderos. 00:30 h. – Continuación de la Orquesta .

– . Al finalizar la orquesta – Puesta de Ramos. Lugar de quedada: Plaza de la Constitución. Miércoles, 24 de junio

13:00 h. – Misa .

– . 16:00 h. – Toboganes acuáticos y guerra del agua . Lugar: Parque.

– . Lugar: Parque. 18:00 h. – Homenaje a nuestros mayores . Organizado por la asociación de jubilados. Lugar: Centro Cultural.

– . Organizado por la asociación de jubilados. Lugar: Centro Cultural. 19:00 h. – Fiesta Infantil : Discomóvil (Yomaran Events) y caricaturas. Lugar: Plaza de la Constitución.

– : Discomóvil (Yomaran Events) y caricaturas. Lugar: Plaza de la Constitución. 22:00 h. – Serendipia . Lugar: Plaza de la Constitución.

– . Lugar: Plaza de la Constitución. 00:00 h. – Orquesta Embrujo . Lugar: Plaza de la Constitución.

– . Lugar: Plaza de la Constitución. Tras la orquesta – Discomóvil Dj Prieeto. Lugar: Pista detrás del polideportivo. Jueves, 25 de junio

18:30 h. – Festival Niños : Academia Soledad Rivero. Lugar: Plaza de la Constitución.

– : Academia Soledad Rivero. Lugar: Plaza de la Constitución. A continuación del festival – Radio Khora . Lugar: Plaza de la Constitución.

– . Lugar: Plaza de la Constitución. Finales de torneos y Partido Solteros/as vs. Casados/as .

y . 20:30 h. – Actividad en el Polideportivo.

– Actividad en el Polideportivo. 21:30 h. – Hamburguesada : Venta de tickets hasta el día 24 (Precio: 5€). Lugar: Bar.

– : Venta de tickets hasta el día 24 (Precio: 5€). Lugar: Bar. 22:30 h. – Cine: El Casoplón. Lugar: Plaza de la Constitución. Viernes, 26 de junio

18:00 h. – Inauguración de la Exposición de Pintura (disponible del 26 al 28). Lugar: Asociación de Mujeres.

– (disponible del 26 al 28). Lugar: Asociación de Mujeres. 18:00 h. (Infantil) y 19:30 h. (Adultos) – Gymkana : Se encarga Yomaran Events (previa inscripción según el cartel). Lugar: Parque.

– : Se encarga Yomaran Events (previa inscripción según el cartel). Lugar: Parque. 21:00 h. – Charanga Motociclones / Electrocharanga . Salida desde el Ayuntamiento.

– . Salida desde el Ayuntamiento. 21:30 h. – Barbacoa : Venta de tickets hasta el día 25 (Precio: 4€). Lugar: Plaza Antonio Romo.

– : Venta de tickets hasta el día 25 (Precio: 4€). Lugar: Plaza Antonio Romo. 00:00 h. – Macrodiscoteca Alefran. Lugar: Plaza de la Constitución. Sábado, 27 de junio

10:00 a 14:00 h. – Actividad de piraguas : Varios horarios, previa inscripción al teléfono 625 614 078. Lugar: Río (zona de los merenderos).

– : Varios horarios, previa inscripción al teléfono 625 614 078. Lugar: Río (zona de los merenderos). 12:30 h. – Folklore : Antiguo grupo de bailes de Aldealengua. Lugar: Plaza de Antonio Romo.

– : Antiguo grupo de bailes de Aldealengua. Lugar: Plaza de Antonio Romo. 13:00 h. – Misa Charra (y al terminar, continúa el folklore). Domingo, 28 de junio