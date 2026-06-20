Protección Civil mantendrá activa la alerta por la ola de calor hasta el miércoles 24 de junio

El Ministerio del Interior informa de que Protección Civil y Emergencias mantendrá activa la alerta por la ola de calor hasta, al menos, el miércoles 24 de junio.

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La AEMET emitió ya un comunicado hace unos días donde se alertaba de un episodio de temperaturas muy altas y persistentes para los próximos días, donde se llegaría a los 38 grados el domingo y el lunes, a los 39 grados el martes y a los 40 grados el miércoles.

La previsión es que a partir del miércoles el escenario más probable, dentro de un margen de incertidumbre, es que comiencen los descensos térmicos, de forma ligera en general. Desde entonces, Protección Civil expone que "en estos momentos, lo más probable es que los descensos térmicos sean más generalizados y acusados a partir del jueves 25, aunque la incertidumbre es muy elevada, por lo que no se puede descartar que la ola de calor continúe durante esta jornada".