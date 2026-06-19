Salamanca afronta un viernes de calor

Salamanca se prepara para una jornada marcada por la estabilidad meteorológica y el ascenso de las temperaturas.
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La AEMET alerta de un episodio de temperaturas muy altas: el fin de semana se superarán los 37 y 38 grados en SalamancaLocal ·
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Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la capital charra tendrá este viernes un ambiente mayoritariamente despejado o con pocas nubes, sin previsión destacada de precipitaciones.
Las temperaturas seguirán en valores propios del inicio del verano, con máximas que rondarán los 30 grados y mínimas frescas durante las primeras horas del día.