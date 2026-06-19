Destrozada la parte frontal de un turismo tras un accidente en Robliza de Cojos

Un turismo ha quedado varado en mitad de la autovía de Castilla tras un accidente ocurrido sobre las 8:00 horas de la mañana de este viernes, 19 de junio. Un incidente del que aún no han trascendido más detalles.
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Eso sí, la parte frontal del automóvil ha quedado totalmente destruida, lo que podría deberse a un choque frontal contra otro vehículo o a una salida de vía. Además, en las próximas horas trascenderá más información sobre posibles heridos.