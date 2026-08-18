Un incendio declarado en Pinofranqueado mantiene en alerta al sur de Salamanca

Las autoridades han activado el Nivel 2 de peligrosidad ante el avance de un incendio forestal declarado en el entorno de Pinofranqueado, en la comarca de Las Hurdes, al norte de la provincia de Cáceres y en zona limítrofe con la provincia de Salamanca, en la tarde de este martes.

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El incendio, declarado a las 14.50 horas, ha comenzado a ganar peligrosidad y virulencia desde los primeros minutos, hasta el punto de que, apenas cuatro minutos después de comenzar, las autoridades han activado el nivel 1 del Plan Infoex.

Sin embargo, a las 16.30 horas, la emergencia era elevada a nivel 2.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salamanca24horas (@salamanca24horas) Como medida de precaución, y ante el rápido avance de las llamas, se ha procedido al desalojo y evacuación de las alquerías de Alquerías de Avellanar, Horcajo, Castillo, Erías, y Aldehuela, mientras los equipos de emergencia trabajan para contener las llamas.

Concretamente, en las labores de extinción participan 9 unidades de bomberos forestales terrestres, 8 helitransportadas, 12 helicópteros, 5 hidroaviones y 4 máquinas pesadas.

Incendio Pinofranqueado

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La zona se encuentra junto al límite con la provincia de Salamanca, por lo que la evolución del incendio está siendo seguida con especial atención también en el entorno salmantino. Pinofranqueado se sitúa en Las Hurdes, muy próximo a la provincia de Salamanca.