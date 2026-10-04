Vergonzosa imagen del Reina Sofía: cagadas de pájaros en los asientos y suciedad en las gradas

Los seguidores de la Cultural mostraron su enfado con Unionistas por el estado de suciedad de las gradas del estadio Reina Sofía. Varios asientos del fondo de menor capacidad estaban manchados con cagadas de paloma y los seguidores visitantes no pudieron sentarse en sus sitios.

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Desde el Ayuntamiento de Salamanca ya le dieron un tirón de orejas al club charro hace unas semanas por la suciedad en el anexo, en el que se acumulaban latas en la grada y papeleras completamente desbordadas.