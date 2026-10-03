Triunfo del Salamanca FF y derrota del Navega en Tercera RFEF femenina

Cara y cruz para los equipos charros de Tercera RFEF femenina durante este sábado. El Salamanca Fútbol Femenino tuvo que madrugar para alzar el telón de la jornada con su victoria en casa del San José de Soria. Las de María Gordo ganaron por 1-3 con tantos de Lucía Familiar, Sofía Garcia y Diana Sanz.

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Peor le fueron las cosas al Navega. Las escolares cayeron por 0-3 en el Municipal Vicente del Bosque ante el Burgos B y el choque ya estaba resuelto a los veinte minutos de juego.