La lesión de Álex Gil amarga la victoria de Unionistas: “Me dicen que tiene roto el peroné y le tendrán que operar de urgencia”

Javi Medina no podía saborear la victoria de su equipo debido a la lesión de Álex Gil. El entrenador sevillano lamentaba lo sucedido y pedía a todos reponerse a las adversidades.

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Valoración del partido. “Quisimos jugar el primer tiempo con muchas prisas y hemos salido vivo porque ellos no han tenido acierto. La segunda parte ha sido otra. Hemos demostrado madurez y eficacia a portería”.

Lesión de Álex Gil. “Es la parte más negativa. Me dicen que tiene roto el peroné y le tendrán que operar de urgencia. Nos está pasando lo que te pasa en un periodo anual, pero en muy poco tiempo. No sé si es brujería o mala suerte. Estamos abiertos a poder reforzarnos en el 9 y tenemos una plantilla corta con muchos accidentes”.

Su movimiento ganador al descanso. “Durante la semana hemos dado muchas vueltas al planteamiento porque sabíamos que Pau no llegaba. Nos faltaba un poco de profundidad y los extremos a pierna cambiada no nos daban amplitud. Pusimos a Charly y Alcalde para flotar y eso nos ha hecho tener mejor posicionamiento”.

Mérito de la afición. “A la afición le doy el mérito en la derrota, que es cuando son diferentes. Esta afición, cuando pierdes, es cuando más te animan. El día que más crítica ha habido ha sido ganando al Ourense. Nos dan fuerza”.

Gran partido de Daza. “Tienen unas condiciones enormes. Hoy se hablará positivamente porque hemos ganado. Hay que tener mentalidad cuando las cosas no salen”.