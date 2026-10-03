Unionistas merece más ante la Cultural en División de Honor

Un punto más para Unionistas en División de Honor. Y mereció más el equipo charro. Los de Gallego tuvieron cuatro oportunidades muy claras en casa de la Cultural y vieron cómo el colegiado no autorizaba un gol fantasma.

Publicidad Publicidad

El once titular charro estuvo formado por Víctor Barrio bajo palos; Álvaro Ruiz, Nicolás Sánchez, Pedro López y Óscar en la zaga; Héctor Ramos, Oualid y Viñu en la medular; y con Ginés, Pablo Población y Mario González en ataque.

Los de Gallego tuvieron tres ocasiones claras en la primera mitad. La más importante al filo del descanso con un gran lanzamiento de falta de Mario González que repelió el meta local con una excelente estirada.

Pasada la hora de partido, la Cultural se quedó con diez por roja directa a uno de sus futbolistas. Los charros pidieron gol fantasma en el minuto 66 aunque el colegiado no apreció que el balón superase la línea. Y, acto seguido, Mario González se topaba con el larguero en otra gran ocasión.