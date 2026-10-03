Roban en un bar de El Tornadizo y fuerzan los bombines de varias viviendas

Un bar ubicado en el municipio salmantino de El Tornadizo ha sido escenario de un robo en el que los autores, todavía sin identificar, no se limitaron únicamente a llevarse la recaudación y varias botellas de licor del establecimiento, sino que también accedieron a las viviendas situadas en la parte superior del inmueble, actualmente deshabitadas.

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Los hechos fueron descubiertos a primera hora de la tarde del pasado jueves, cuando se constató que los ladrones habían accedido al interior del bar a través de una ventana. Una vez dentro, se hicieron con la recaudación y con varias botellas de licor, además de otros enseres de valor.

Pero el robo no terminó en el establecimiento. Los autores también actuaron en las viviendas ubicadas en la planta superior, todas ellas deshabitadas en el momento de los hechos. Para entrar en los inmuebles, forzaron los bombines de las puertas y registraron el interior en busca de objetos que pudieran tener algún valor.

Por el momento se desconoce qué efectos pudieron llevarse de estas viviendas y cuál sería el valor de lo sustraído. Está previsto que sus propietarios se desplacen próximamente hasta el lugar para comprobar el estado de los inmuebles, los posibles daños ocasionados y si falta alguna de sus pertenencias.