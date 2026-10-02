Identificadas varias personas tras una discusión en la avenida de los Cedros

Fuerte despliegue de la Policía Local este viernes en la avenida de los Cedros, en el barrio de Garrido, tras una discusión registrada pasadas las 16:30 horas.

Publicidad Publicidad

El aviso estaría relacionado con una disputa entre varias personas, algunas de ellas sin techo. Hasta cuatro dotaciones policiales se desplazaron hasta la zona ante el revuelo generado.