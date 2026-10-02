Identificadas varias personas tras una discusión en la avenida de los Cedros

Fuerte despliegue de la Policía Local este viernes en la avenida de los Cedros, en el barrio de Garrido, tras una discusión registrada pasadas las 16:30 horas.
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El aviso estaría relacionado con una disputa entre varias personas, algunas de ellas sin techo. Hasta cuatro dotaciones policiales se desplazaron hasta la zona ante el revuelo generado.
A la llegada de los agentes, las personas implicadas fueron identificadas y la situación quedó disuelta poco después, sin que se produjeran heridos ni se registraran incidentes de mayor gravedad.