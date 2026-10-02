Trasladada al hospital una mujer y herida otra tras golpearles parte de la fachada de un edificio en la calle Zamora

Dos personas han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios tras desprenderse una pequeña parte de una de las fachadas de la calle Zamora, en la intersección con la calle Reyes Católicos, a la altura del número 62 a las 13:23 horas.
Tras recibir el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León la llamada de alerta, se han movilizado hasta el lugar los bomberos del parque de Salamanca, además de una ambulancia del SACYL que ha atendido in situ a dos de las personas que han precisado asistencia sanitaria.
La dotación del Servicio de Extinción de Incendios ha saneado el lugar para evitar que se desprendiera algún otro tramo de la pared. Además, una de las heridas, una mujer de 70 años, ha sido trasladada al hospital de Salamanca mientras que la otra ha recibido el alta en el mismo lugar.