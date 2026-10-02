Del semáforo para peatones a uno nuevo para vehículos: comienza la instalación del dispositivo que busca evitar cruces peligrosos

La zona próxima al puente del Soto, situado en la calle Arroyo de Santo Domingo, ya cuenta con dos nuevos semáforos para dotar de más seguridad a su entorno.

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El Ayuntamiento de Salamanca ha comenzado este jueves a colocar dos semáforos que tratarán de velar porque no surja ningún incidente en la calle San Buenaventura cuando un vehículo supera el gálibo permitido para pasar por debajo del puente.

Así, y tal y como avanzó Salamanca24horas.com, el Consistorio ha decidido colocar un nuevo semáforo en la calle San Pablo, pero está vez para vehículos. Será un dispositivo que los conductores se encontrarán casi siempre apagado, puesto que solo se accionará cuando un vehículo que esté en la calle Arroyo de Santo Domingo supere el gálibo.

Colocación Del Nuevo Semáforo En La Calle San Pablo Para Evitar Problemas De Tráfico En La Calle Buenaventura (5)

El dispositivo, que ha comenzado a instalarse este mismo jueves y está previsto que entre en funcionamiento en los próximos días, se pondrá en rojo para los vehículos que bajen por la calle San Pablo cuando los vehículos no puedan circular bajo el puente del Soto.

¿Por qué este nuevo dispositivo? Pues porque aquellos vehículos que excedan el límite de altura deberán desviarse a la izquierda por la calle San Buenaventura, una vía de dirección contraria.

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