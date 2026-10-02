Salamanca se suma a la búsqueda de los árboles que ya no están

Salamanca se encuentra dentro del listado de municipios y ciudades en los que se va a llevar a cabo un rastreo geolocalizado en busca de los árboles que ya no están. La actividad se ha programado para los días 3 y 4 de octubre bajo el título ‘¡Aquí falta un árbol!’.

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El objetivo principal es patear la ciudad, dividiéndola por barrios, para identificar cuántos parterres en los que antes había un árbol se encuentran vacíos. A través de un mapeo colaborativo, las personas participantes pueden situar con coordenadas el lugar exacto en el que hay alcorques vacíos o adoquinados, con tocones, árboles secos o alcorques asfixiantes.

Barrios por el Clima de Salamanca es quien impulsa esta actividad, promovida por “la necesidad de traer árboles a la vida urbana para reducir la temperatura en las calles durante el verano”, según explica Ubay Figuera, estudiante de tercero de geografía en la USAL y presidente de la Asociación de Jóvenes Geógrafos de Salamanca.

‘Ecomapeo Estatal – ¡Aquí falta un árbol!’

Los parterres que por diversos motivos se han quedado vacíos serán repuestos con nuevos árboles.

Desde el Ayuntamiento de Salamanca explican que periódicamente se reponen estos árboles que son retirados porque han llegado al final de su vida o en otros casos porque han sufrido vandalismo.

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También relatan que en la actualidad hay alcorques vacíos porque “no se deben reponer en verano”. De hecho, indican que los periodos más favorables para llevar a cabo la plantación son la primavera y el otoño. De esta manera, confirman que “aquellos alcorques donde este verano se hayan producido bajas se plantarán próximamente como se hace habitualmente”.

Desde el consistorio salmantino siguen trabajando en el Plan Especial de Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad y su estrategia Savia Red Verde para contribuir a una ciudad más saludable y adaptada al cambio climático.

En el mes de julio, el alcalde de Salamanca presentó el proyecto de plantación de 30.000 árboles que se suman a los 32.000 que ya se plantaron en 2025. El fin de esta plantación “histórica” con más de 60.000 árboles es “hacer de Salamanca una de las ciudades con mejor calidad del aire”.

Árbol Plantado Con Una Maceta Floral En El Paseo Del Doctor Torres Villarroel

Además de las plantaciones, la concejalía de Medio Ambiente trabaja en la reposición de aquellos alcorques donde se han producido bajas. Entre el otoño de 2025 y la primavera de 2026 se han repuesto unos 500 árboles de diferentes especies, donde principalmente se apostará por las autóctonas como enebros, majuelos, avellanos, higueras, serbales, endrinos, fresnos, nogales, almendros, pinos, tilos, carpes, cerezos, manzanos, almeces, moreras, alisos, alcornoques, encinas o robles.

En la actualidad, la capital salmantina suma ya 127.000 árboles y 59.000 arbustos, repartidos por los 2,9 millones de metros cuadrados de zonas verdes municipales; con las plantaciones que quedan pendientes se pretende alcanzar la cifra de los 200.000 árboles para conseguir que haya uno por habitante.

Parterre Vacío En El Barrio De Los Alcaldes

Ubay, que también participa en este mapeo colaborativo, que este viernes se encuentra en periodo de prueba, manifiesta que, en comparación con otras ciudades de España, “Salamanca no está mal. Está en la media”. Destaca como positiva la acción llevada a cabo por el Ayuntamiento, pero puntualiza que “el problema está en que hay zonas con mucha desigualdad como es el barrio del Oeste u otros barrios de la ciudad donde hace falta que se planten más árboles como hay por ejemplo alrededor del río, en el parque de Jesuitas, la estación o la avenida de Portugal”.