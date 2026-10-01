Reclaman recuperar una de las paradas de tren más solicitadas en el trayecto de Salamanca a Zaragoza

Alejandro Toquero, alcalde de Tudela, ha reivindicado por carta la recuperación de una de las paradas más solicitadas en la conexión entre Salamanca y Zaragoza. Desde el mes de abril, algunos pequeños municipios han visto como se ha añadido a esta conexión ferroviaria, siendo una de las líneas más largas de España. En este caso, no entienden el por qué se ha suprimido en una localidad con 40.000 habitantes, exigiendo al ministro de Transportes recuperar esta parada.

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Toquero ha explicado que reitera “su preocupación y sorpresa ante la decisión de Renfe de suprimir la parada de Tudela en la conexión ferroviaria con Salamanca, con la firme esperanza de que la decisión pueda ser reconsiderada”.

Tudela en una foto de archivo de RENFE

Del mismo modo, ha hecho hincapié en defender el tren como herramienta de transporte en los municipios más pequeños, pero que en algunos como Tudela o incluso en localidades de la Ribera de Navarra que suman 120.000 habitantes han visto como no podrán desplazarse por este medio entre Zaragoza y Salamanca.

Por otro lado, también ha explicado que la eliminación de esta parada perjudica tanto a la Comunidad Foral de Navarra, como La Rioja y Aragón, por lo que “no afecta únicamente a tudelanos y tudelanas, sino que obliga a ciudadanos de toda su área de influencia a desplazarse a otras estaciones para poder utilizar la línea”.

Por último, Toquero ha expuesto que “la eliminación de la parada de Tudela resulta particularmente contradictoria con los objetivos de movilidad sostenible y cohesión territorial con los que se ha comprometido su Ministerio en numerosas ocasiones y la propia compañía Renfe”.