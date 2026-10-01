Rescatado en helicóptero un hombre tras sufrir una caída en una finca de Horcajo de Montemayor

Un hombre de unos 50 años ha sido rescatado este jueves tras sufrir una caída en una finca situada en el término municipal de Horcajo de Montemayor. El herido se encontraba en una zona de difícil acceso, lo que hizo necesaria la intervención del helicóptero de rescate de Protección Civil.

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El aviso se recibió a las 13:26 horas en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León, después de que un alertante informara de que un varón había sufrido una caída y no podía moverse.

Tras recibir la llamada, el gestor del 1-1-2 estableció una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, cuyos profesionales realizaron una primera valoración y dieron indicaciones al alertante sobre cómo actuar hasta la llegada de los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, encargado de coordinar el operativo.

Ante las dificultades para acceder hasta el herido por tierra, se movilizó el helicóptero de rescate de Protección Civil, con dos rescatadores a bordo, una de ellas enfermera. También se dio aviso a la Guardia Civil (COS) de Salamanca.

Una vez en la zona, los rescatadores descendieron mediante grúa hasta el lugar donde se encontraba el herido. La rescatadora enfermera realizó una primera valoración del herido y procedió a inmovilizarle una pierna mediante un colchón de vacío.

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Posteriormente, el equipo de rescate porteó al hombre en camilla durante unos 150 metros, hasta alcanzar una zona adecuada para que pudiera tomar tierra el helicóptero.

Finalmente, el Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil evacuó al herido hasta el campo de fútbol de Palomares, en Béjar, donde esperaba personal sanitario de Sacyl.