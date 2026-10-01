Drones, perros y un helicóptero se suman a la búsqueda del hombre desaparecido en Ledrada

Un hombre de 89 años, Agustín, permanece desaparecido desde la tarde de este miércoles, 30 de septiembre, en la localidad salmantina de Ledrada.

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Agustín fue visto por última vez alrededor de las 20:15 horas, cuando caminaba en dirección a Ledrada por la carretera DSA-250, a la altura del paraje conocido como La Cervera.

El hombre es usuario de la residencia de mayores de la localidad y, según las informaciones disponibles, suele salir habitualmente a pasear por los alrededores.

En el momento de su desaparición vestía un pantalón de chándal negro, una camisa de rayas azules y blancas y una chaqueta de chándal gris.

Durante la noche, efectivos de la Guardia Civil de los puestos de Béjar y Linares han estado desplegados por la zona realizando labores de rastreo con el objetivo de localizar al hombre lo antes posible.

El dispositivo de búsqueda se ha ampliado este jueves por la mañana con la incorporación de más medios. Entre ellos se encuentra el equipo Pegaso, con drones para revisar la zona desde el aire, además de perros especializados en búsqueda y un helicóptero de la Guardia Civil.

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