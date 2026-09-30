Herido el conductor de un patinete por un accidente en el cruce entre María Auxiliadora y Van Dyck

Un hombre de unos 25 años ha resultado herido leve al verse involucrado en un accidente en el cruce entre la avenida de María Auxiliadora y la calle Van Dyck.

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Según la información remitida por el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, el accidente se ha producido pocos minutos antes de las 15:30 horas de este jueves cuando el patinete eléctrico y un turismo han colisionado en la intersección de ambas calles.

Esas mismas fuentes han detallado que, en un principio, el varón ha resultado herido leve y ha sido atendido por personal sanitario, desplazado hasta el lugar en una ambulancia.

Además, en el suceso también han intervenido agentes de la Policía Local de Salamanca.