Herido el conductor de un patinete por un accidente en el cruce entre María Auxiliadora y Van Dyck

Un hombre de unos 25 años ha resultado herido leve al verse involucrado en un accidente en el cruce entre la avenida de María Auxiliadora y la calle Van Dyck.
Según la información remitida por el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, el accidente se ha producido pocos minutos antes de las 15:30 horas de este jueves cuando el patinete eléctrico y un turismo han colisionado en la intersección de ambas calles.
Esas mismas fuentes han detallado que, en un principio, el varón ha resultado herido leve y ha sido atendido por personal sanitario, desplazado hasta el lugar en una ambulancia.
Además, en el suceso también han intervenido agentes de la Policía Local de Salamanca.
Se trata del segundo accidente de tráfico registrado en la provincia de Salamanca, puesto que en la DSA-270, en La Alberca, un varón de 45 años también ha resultado herido al salirse de la vía con su turismo. Un siniestro que se ha producido a las 12:45 horas.