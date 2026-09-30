Luis de la Fuente recibirá en Salamanca un premio entregado por la Iglesia

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española de Fútbol Masculino, campeón de la Eurocopa y del Mundial, recibirá el premio Proyección nacional e internacional donde “se reconoce una trayectoria que une vocación educadora, vida familiar y comunitaria, presencia en centros públicos, compromiso social y creación artística al servicio del Evangelio”.
Los Premios Stella 2026 son unos nuevos galardones entregados por la Conferencia Episcopal de Salamanca, cuyo acto se celebrará en el Aula Magna de la Universidad Pontificia de Salamanca el miércoles 28 de octubre de 2026, a las 19:00 horas.
Según han indicado desde la Conferencia Episcoapl, se le entrega este galardón, el de ‘Educación No Formal, Tiempo Libre y Deporte’ al seleccionador por “su manera de formar equipos y afrontar la exigencia y los resultados pone en valor el esfuerzo, la responsabilidad, la cohesión y el crecimiento personal y colectivo”.
Por otro lado, el V Centenario de la Escuela de Salamanca recibirá el Premio Especial del CGIE en 2026 reconocimiento “conjuntamente a la Universidad de Salamanca, la Universidad Pontificia de Salamanca y la Pontificia Facultad de Teología San Esteban herederos actuales de aquel compromiso universitario y eclesial, de alcance universal, decisivo en la promoción de la dignidad de todos y la construcción de la convivencia social”.