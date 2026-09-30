Luis de la Fuente recibirá en Salamanca un premio entregado por la Iglesia

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española de Fútbol Masculino, campeón de la Eurocopa y del Mundial, recibirá el premio Proyección nacional e internacional donde “se reconoce una trayectoria que une vocación educadora, vida familiar y comunitaria, presencia en centros públicos, compromiso social y creación artística al servicio del Evangelio”.

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Los Premios Stella 2026 son unos nuevos galardones entregados por la Conferencia Episcopal de Salamanca, cuyo acto se celebrará en el Aula Magna de la Universidad Pontificia de Salamanca el miércoles 28 de octubre de 2026, a las 19:00 horas.

Según han indicado desde la Conferencia Episcoapl, se le entrega este galardón, el de ‘Educación No Formal, Tiempo Libre y Deporte’ al seleccionador por “su manera de formar equipos y afrontar la exigencia y los resultados pone en valor el esfuerzo, la responsabilidad, la cohesión y el crecimiento personal y colectivo”.