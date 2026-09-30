Arrancan las obras en la fachada norte de la Catedral de Salamanca para liberar la Puerta de Ramos antes de la Semana Santa 2027

La Catedral de Salamanca inicia sus obras en la fachada norte, justo en la Puerta de Ramos, de cara a reconstruir la piedra corroída por las humedades. Esto comenzará en dos fases, una primera en el lugar citado anteriormente para liberar el espacio de cara a la Semana Santa 2027, y una segunda fase en la que se ‘retocarán’ los espacios menos vistosos.
A pesar de ello, los plazos, en la medida que sean posibles, se irán adaptando a la meteorología de la capital del Tormes, aunque todo indica que estará listo para antes de finales del mes de marzo y no interferir en una de las procesiones más queridas, La Borriquilla.
Esta semana han comenzado a colocarse los andamios en la fachada norte, una vez ha finalizado el XXXVII Encuentro de Cofradías. De este modo, se reformará parte de las zonas blanquecinas causadas por las humedades a lo largo de los años.
En cuanto a las obras que se han ejecutado, el propio deán ha expuesto que se han conseguido limpiar todos los canalones,quitándose muchos de los andamios. Además, también ha indicado que aún falta la fachada del Patio Chico, donde se realizará también un drenaje y se consolidará la piedra “comida por la humedad y por el riego” de los jardines cercanos.