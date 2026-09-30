Así son las ayudas para mejorar la accesibilidad en varios edificios del barrio de Garrido

El Ayuntamiento de Salamanca continúa mejorando la accesibilidad a través de una línea de ayudas que ha aprobado en diferentes edificios del barrio de Garrido. En esta ocasión, serán los situados en el ámbito del PERI de la Escuela Municipal de Música de Santa Cecilia, más concretamente en las calles Trébol, Diego de Losada y Juan de Garay.

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Una de las grandes medidas será la implementación de ascensores en diferentes bloques, comenzando las obras ampliando aceras y redistribuyendo el espacio público, todo de cara a garantizar la accesibilidad tanto de los peatones como de los vehículos.

Una vez se finalicen estos trabajos, se modificarán las escaleras y las diferentes fachadas para acceder a las mismas en condiciones de seguridad. Para todo esto, el consistorio ha programado una inversión de 2.956.989,25 euros de los que el 60 por ciento son fondos FEDER de la Unión Europea. El 40 por ciento restante correrá a cargo del Ayuntamiento de Salamanca y las comunidades en las que se realizará la obra.

El propio consistorio ha explicado que estas actuaciones, a pesar de ser de ámbito y titularidad municipal, tendrán un uso privativo del espacio público para que puedan beneficiarse los vecinos.

La solicitud, una por cada comunidad de propietarios, acompañada de la documentación debidamente cumplimentada que está disponible en la página web del Ayuntamiento de Salamanca (www.aytosalamanca.es), se presentará de forma telemática en la sede electrónica del Ayuntamiento de Salamanca o a través del Registro Electrónico General (REG) (https://reg.redsara.es/) en el plazo de un mes desde la fecha de la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca (BOP).

Todo está integrado en el plan ‘CoNEcta Salamanca’, en el que se han realizado obras del estilo en otros barrios de la ciudad como en la Chinchibarra, en la zona de la estación o Salesas, con un presupuesto total de 15.227.851 euros de los que el 60 por ciento son fondos FEDER.