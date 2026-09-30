Esto es todo lo que cambia en el Reglamento General de Circulación

Los cambios en el Reglamento General de Circulación entran en vigor desde este mismo jueves 1 de octubre.

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La nueva norma, tal y como informó el Ministerio del Interior en el mes de junio, cuando notificó la aprobación de la modificación del Reglamento, se adapta al cambio de visión de la movilidad, centrándose en las personas y los entornos urbanos.

Lo que se pretende con estos cambios es "mejorar la protección de los usuarios vulnerables de la vía", concepto en el que están englobados peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos de

movilidad personal.

Por primera vez la norma recoge una definición de “usuario vulnerable de la vía”, definiéndolo por "aquel que, por razón del medio de desplazamiento que utiliza o por las características físicas del grupo de edad al que pertenece, tiene un mayor riesgo de sufrir lesiones en caso de accidente de tráfico o que éstas sean de mayor gravedad".

La reforma busca también el alineamiento con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

Los principales cambios se agrupan en seis bloques: Conductores de vehículos de movilidad personal (VMP); ciclistas; usuarios de motocicletas; equipamiento de protección; normas a respetar en vías interurbanas y en vías urbanas.

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Modificación Del Reglamento General De Circulación | DGT

Todos los cambios se harán efectivos este mismo jueves, excepto los artículos referidos al alumbrado obligatorio para VMP y al casco homologado para usuarios de motocicletas que lo harán el 1 de octubre de 2027.

El artículo relativo a la obligación de guantes de protección homologados se hará efectivo cuando entre en vigor la orden ministerial que regule sus especificaciones técnicas; mientras tanto, se utilizarán guantes de protección de las mismas características de los que se usan en la actualidad.