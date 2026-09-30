Protección Civil amplía hasta el 31 de octubre la campaña de incendios tras una temporada especialmente grave

La campaña estival de incendios forestales se prolongará hasta el próximo 31 de octubre después de que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOD) haya acordado mantener activos los dispositivos ante el elevado riesgo que todavía existe.

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Según ha recogido Europa Press, la decisión llega tras una temporada que Protección Civil califica como “una de las más exigentes de los últimos años”, marcada por las altas temperaturas, la sequedad de la vegetación y la virulencia de varios grandes incendios.

Los datos reflejan la gravedad de la campaña. Desde el pasado 1 de enero se han registrado 8.122 siniestros forestales en España, con 275.209 hectáreas afectadas, lo que supone un 151% más que la media de la última década.

Además, se han contabilizado 45 grandes incendios forestales, el tercer peor dato de los últimos diez años. Estos fuegos han afectado a más de 221.000 hectáreas, cerca del 80% de toda la superficie quemada durante el año.

21 fallecidos y 118.000 evacuados Según recoge Europa Press la campaña también ha tenido un importante impacto sobre la población. Los incendios han provocado 21 fallecidos y 70 heridos, frente a las ocho víctimas mortales registradas durante la campaña anterior.

En total, cerca de 118.000 personas han tenido que ser evacuadas de forma preventiva. Además, 77 incendios requirieron evacuaciones, 29 obligaron a habilitar alojamientos temporales y 68 provocaron cortes de carreteras.

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